Frontale sulla via del mare: camion di gpl contro un'utilitaria

Camion carico di gpl contro un'Opel Agila: spaventoso frontale sula Veglie - Porto Cesareo teatro di un nuovo terribile schianto, a certificare la continua pericolosità di una strada che nel corso di tante estati ha mietuto troppe vittime.

Tre i feriti, due gravi trasportati a Lecce e uno più lieve a Copertino.



Anche questa volta il grave impatto è avvenuto subito dopo il curvone di località Masseria Zanzara, più o meno nello stesso punto in cui lo scorso agosto persa la vita un anziano scooterista di Veglie, precisamente qualche centinaio di metri prima delll'inizio del rettilineo lungo tre chilometri e che sfocia sulla rotatoria della Nardò Avetrana.

Coinvolti in un tremendo frontale un’autocisterna piena di Gpl ed una Opel Agila. Sul posto alleratati dagli automobilisti di passaggio sono immediatamente giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie, i Carabinieri del Norm di Campi Salentina e sopratutto le autoambulanze del 118. Serio il bilancio dello scontro con tre feriti di cui due in codice rosso e il terzo in codice giallo trasportati al Vito Fazzi di lecce ed al San Giuseppe da Copertino.



Aggiornamenti nelle prossime ore. Ultimo aggiornamento: 16:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA