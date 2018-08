Paura sulla litoranea: autocisterna carica di gas esce fuori strada e si ribalta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura poco fa sulla litoranea Porto Badisco - Otranto: all'altezza Torre Sant'Emiliano un'autocisterna che trasportava gpl è uscita fuori strada finendo in aperta campagna e si è rovesciata sul fianco destro.Il mezzo, nonostante abbia divelto circa 15 metri di guardrail, non ha subito deformazioni nella parte della cisterna che contiene il gas, particolare che ha evitato lo scoppio: il conducente, che viaggiava da solo, è rimasto traumatizzato ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Sul postosono intervenuti i carabinieri di Otranto e i vigili del fuoco che hanno messoin sicurezza l'area.