Incidente sulla Provinciale e due auto finiscono nella scarpata

Due auto finiscono in una scarpata a lato della strada. L’incidente è avvenuto questa mattina sulla strada provinciale che collega Taviano a Casarano. Sono rimaste coinvolte una Fiat Idea e una Mercedes. Le due auto percorrevano lo stesso senso di marcia in direzione Casarano quando, stando a una prima ricostruzione della dinamica, poco dopo l’incrocio per Melissano è avvenuto l’impatto. Entrambe le auto sono finite fuori strada, terminando la loro corsa nella campagna a lato della strada, più bassa di circa due metri rispetto al livello del manto stradale.

I soccorsi



Sul posto sono giunti i sanitari del 118 di Casarano, che hanno soccorso i due conducenti, fortunatamente usciti dall’incidente, solo con lievi escoriazioni. Intervenuti anche i vigili del fuoco di Gallipoli e la polizia locale di Melissano.