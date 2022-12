L'auto esce fuori strada nella notte: 25enne lotta tra la vita e la morte dopo l'incidente

Lotta tra la vita e la morte Francesca, 25 anni, dopo il grave incidente stradale occorso ieri sera intorno alle 22.30 quando rientrava a Ostuni dopo aver trascorso la serata a Francavilla Fontana.

L'auto fuori strada nella notte

Per cause da accertare, la sua auto è uscita di strada proprio al confine tra i due comuni. Poi la corsa in ospedale e il ricovero immediato. Francesca è in rianimazione al Perrino di Brindisi e le sue condizioni sono gravi. Lotta tra la vita e la morte e i medici si sono riservati la prognosi.

La strada maledetta

La Francavilla - Ostuni resta una strada maledetta, negli anni teatro di numerosi incidenti anche a causa della sua curvilineità. Ora c’è solo una cosa da fare: sperare per questa 25enne, l’ennesima sfortunata incappata nelle trappole di una strada oggettivamente pericolosa e purtroppo ormai molto nota alle cronache.