Fuoco in camera da letto, due anziani si rifugiano sul terrazzo: salvati dai vigili del fuoco

Il fuoco ha avvolto le coperte, mentre una coppia di anziani stava dormendo nella propria casa al primo piano di via Marconi, a San Pietro in Lama. Non c'è stato il tempo di capire cosa stesse succedendo: i due anziani, che hanno anche difficoltà deambulatorie, sono riusciti a salire sul terrazzo e, da lì, a chiedere l'aiuto della figlia e del genero, che abitano nello stesso paese.



Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e, grazie all'autoscala, hanno riportato i due anziani, spaventati, a terra. L'incendio si è sviluppato con ogni probabilità a causa di un corto circuito, anche se al momento dello scoppio delle fiamme non c'erano telefoni attaccati alla presa, o elettrodomestici in funzione. La camera da letto è inagibile, mentre la casa è impraticabile a causa dei danni causati dal fumo. I due anziani sono stati accolti dai parenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA