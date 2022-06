Incendio nel parco naturale di Ugento: a fuoco 10 ettari di macchia mediterranea

Ancora fuoco nel parco naturale regionale “Litorale di Ugento”. Un incendio tuttora in corso ha distrutto circa dieci ettari di macchia mediterranea tra Torre San Giovanni e località Fontanelle.

Le fiamme scoppiate nel primo pomeriggio

Il rogo è scoppiato nel primo pomeriggio nell'area di parco naturale che si trova a ridosso degli stabilimenti balneari della marina di Ugento e, con il favore del vento, si è esteso in pochi minuti. Per spegnere le fiamme si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Ugento, Tricase e Gallipoli, dei volontari della protezione civile di Ugento e di Taurisano e degli operatori dell'Arif. Un consistente dispiegamento di forze, dunque, per cercare di limitare i danni nell'area protetta, già teatro di numerosi gravi incendi.

Gli agenti della polizia locale di Ugento si sono visti costretti a chiudere temporaneamente la strada di accesso agli stabilimenti balneari per favorire le operazioni di spegnimento e, soprattutto, per limitare le situazioni di pericolo per i bagnanti. Le fiamme, infatti, hanno lambito sia la litoranea, sia, appunto, la via di accesso alla spiaggia.