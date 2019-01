La coperta termica prende fuoco: incendio in una casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiamme in casa a Villa Baldassarri, frazione di Guagnano, poco prima del giorno. Teatro dell’incendio, intorno alle 5, un’abitazione di via Libertà. A dare il via al rogo un cortocircuito alla coperta termica, che ha generato le fiamme di cui si sono accorti i vicini. Da lì l’immediata chiamata ai soccorsi, per fortuna nessuno era in casa al momento dell’accaduto. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, entrati nell’abitazione, hanno provveduto a domare l’incendio scongiurando ogni ulteriore pericolo. Sul posto anche i carabinieri della stazione locale.