In casa con cento grammi di "coca" e una pistola carica: 47enne in carcere

Quando i carabinieri hanno fatto irruzione nella sua casa di Alezio, lo hanno trovato intento a preparare le dosi di cocaina. Nei guai è finito un 47enne di Gallipoli, residente ad Alezio.

I sospetti dei carabinieri della stazione di Alezio, guidati dal maresciallo Paolo Novello, si sono rivelati fondati: quando hanno bussato alla porta di Emanuele Tricarico, 47enne del posto, lo hanno trovato intento a confezionare 26 dosi di cocaina, per un totale di 13,5 grammi.

A questo punto, i militari hanno deciso di approfondire e di proseguire la perquisizione in un'altra abitazione, ubicata nel Comune di Gallipoli, e nella disponibilità dello stesso 47enne. E anche qui sono arrivate le sorprese: in casa c'erano altri 76 grammi di cocaina custoditi in tre diversi involucri, due bilancini di precisione e circa 530 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento di attività di spaccio.

Trovata anche una pistola a tamburo calibro 22 con all'interno 8 proiettili, detenuta illegalmente. L'uomo è stato dichiarato in arresto e accompagnato in carcere a Lecce.