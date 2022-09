Il gazebo vola via dal terrazzo e finisce sull'albero: arrivano i vigili del fuoco

Un gazebo sballottato dal vento rimbalza giù dal terrazzo di un’abitazione in pieno centro a Lecce e finisce sulle chiome di un albero sottostante. Il singolare episodio si è verificato ieri sera intorno alle 20 su via Marconi a Lecce, ed ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale per il recupero e la messa in sicurezza dell’area.

Nessun danno ma traffico in tilt

I caschi rossi sono entrati in azione con l’ausilio di un’autoscala e dopo aver imbracato il supporto lo hanno riposizionato sul terrazzino al primo piano dell’appartamento. Durante l’intervento il viale è rimasto chiuso al traffico, procurando alcuni disagi alla circolazione. Fortunatamente però la caduta del tappetino, a causa del forte vento che ha sferzato nella notte il Salento, non ha causato danni e nessun pedone o automobilista è stato colpito.