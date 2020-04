Fiamme nell'officina, distrutto l'ufficio

Incendio in un'officina di mezzi agricoli, in via Federico II a Copertino. Le fiamme,divampate attorno alle 5.30, pare da un cortocircuito elettrico interno all'edificio, hanno completamente distrutto l'ufficio dell'attività. Annerite le pareti della rimessa adiacente dove erano custoditi numerosi mezzi agricoli.



Sul posto per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area, evitando così danni alle abitazioni vicine, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie.



Sono in corso le ultime indagini per accertare che l'incendio si stato causato dal corto circuito dell'impianto elettrico dell'ufficio.