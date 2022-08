Salento, colpito da una barca mentre nuotava: un ragazzo in gravi condizioni

Stava nuotando nei pressi della grotta della Poesia, a Roca Marina (Melendugno), quando è stato colpito dall'impatto con un'imbarcazione che viaggiava sottocosta. Un ragazzo è stato ferito e ricoverato in ospedale nel pomeriggio di oggi. L'uomo, presumibilmente un sub, è stato trasportato dalla stessa barca a San Foca dove c'era ad attenderlo una ambulanza del 118. Trasportato d'urgenza in ospedale in codice rosso, è ricoverato nel reparto Ortopedia. Dovrà essere operato per la frattura dell'omero e dell'avambraccio e presenta ferite lacero-contuse alle gambe.