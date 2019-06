«Grandi lavoratori stimati da tutti: facciamo il tifo perché tornino presto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Franco Fanizza, 62 anni, e Massimo Fanizzi, 43 anni, sono due cesarini doc, grandi lavoratori, conosciuti ed apprezzati da tutti. Franco, tra l'altro fratello dell'ex sindaco Luigi Fanizza, è uomo tutto d'un pezzo, un commerciante di quelli vecchio stampo. Gestisce una benzina in città, è un assicuratore ed è il proprietario B&B.Il suo nipote di secondo grado, Massimo Fanizzi, di 20 anni più giovane, segue le sue orme, con impegni diversi soprattutto nel settore turistico ricettivo, dove ha sempre operato la sua famiglia.A preoccuparsi delle loro condizioni e ad esprimere solidarietà alle famiglie colpite da questo incredibile ed inaspettato fatto sono stati tutti i consiglieri di minoranza, appartenenti ai gruppi Cambiare Rotta e ad Idea Comune Aurora, Monica Viva, Stefano My e Francesco Schito, capogruppo e portavoce.«Con grande preoccupazione ci stringiamo al collega consigliere Luigi Fanizza e ai tutti i suoi familiari per il grave incidente occorso al fratello Franco e al nipote Massimo - afferma proprio Schito -. Porto Cesareo è una comunità all'interno della quale ci si conosce tutti, e tutti oggi sono scossi dal grave fatto accaduto. Non ci resta - conclude - di riporre la massima speranza e la fiducia nei medici, affinché prestino cure efficaci. Ai nostri concittadini che stanno lottando sofferenti in queste ore piene di apprensione non possiamo che urlare da profondo del cuore: forza Massimo, forza Franco, vi aspettiamo a Porto Cesareo».Insomma tutta la marina di Porto Cesareo è in ansia per le sorti dei due uomini e tutti si augurano che quanto prima possano arrivare notizie rassicuranti dall'ospedale Perrino di Brindisi, dove da ieri Franco e Massimo hanno iniziato la loro battaglia.F.DP.