Vandali in azione nella notte in pieno centro: distrutto un defibrillatore

Atti vandalici in pieno centro a Gallipoli: "abbattuta" la colonnina del defibrillatore. La scoperta è stata fatta ieri, probabilmente la colonnina del defibrillatore sarà stata forzata nella notte distruggendo lo strumento salvavita a disposizione della comunità.

Il defibrillatore, uno dei dieci donati alla città nel 2016 - dal dicembre 2017, infatti Gallipoli è una città cardioprotetta - da Gallipoli Futura e i particolare dalla dottoressa Manuela Quarta, si trova nei pressi dell’incrocio di Corso Roma e via Lecce, in una zona centralissima.



«Abbattuta da vandali colonnina del defibrillatore (donati al Comune inizialmente da “Gallipoli Futura”) – denuncia il capogrutto di Gallipoli Futura, Flavio Fasano che stigmatizza con forza il gesto - non c’è alcun controllo del territorio da parte della Polizia Locale.

Evviva la Gallipoli turistica».



Un defibrillatore, quello di via Gallipoli nello specifico, che sembra essere nato sotto una cattiva stella, dal momento che proprio nell’agosto dello scorso anno venne rubato ( e poi riacquistato) da ignoti che lasciarono la teca vuota. Anche allora si parlò di un gesto di grande inciviltà, un furto senza precedenti, se solo si pensa che quello strumento medico può salvare una vita e che tanto c’è voluto perché Gallipoli se ne attrezzasse facendola diventare “una città di cuore”.