Muore dopo un malore, inutili i soccorsi: addio a un 56enne in trasferta per la stagione estiva all'Isola d'Elba

Era nei pressi della spiaggia di Sant'Andrea a Marciana, nell'Isola d'Elba, dove si era recato per lavorare come lavapiatti per la stagione estiva: a un certo punto si è accasciato a terra e a nulla sono valsi gli interventi dei sanitari del 118. L'uomo è morto dopo pochi istanti. I fatti si sono verificati nella serata di martedì.

La tragedia

La tragedia che si è consumata nell'isola toscana ha come protagonista uno sfortunato uomo di 56 anni di origini pugliesi: Antonio Scardigno era di Ceglie del Campo (Bari).

Il malore improvviso che lo ha colpito non gli ha lasciato scampo e nemmeno l'ausilio di un defibrillatore usato da un medico lo ha potuto salvare.