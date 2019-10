Questione di cuore: Al Bano testimonial sull'uso del debrillatore

CELLINO SAN MARCO - La rianimazione si fa nella tenuta di Albano Carrisi, a Cellino San Marco, insieme a medici preparati che istruiranno alle manovre di soccorso. Mercoledì prossimo, 30 ottobre, dalle 15 alle 19 sarà la tenuta del cantante Albano Carrisi ad ospitare il dottor Fausto D'Agostino, medico chirurgo rianimatore del Policlinico Umberto I di Roma e direttore dell'Itc American Heart Association Centro Formazione Medica, insieme al dottor Raffaele Quarta, medico del 118 Brindisi, istruttore delle manovre di rianimazione, in collaborazione con il loro staff, composto da medici provenienti da varie zone d'Italia, avvieranno un corso pratico di rianimazione cardiopolmonare e di manovre di disostruzione in presenza di soffocamento.



Il corso, che prevede il rilascio dell'attestato American Heart Association e l'abilitazione all'uso del defibrillatore, avrà come testimonial proprio Albano Carrisi in questa iniziativa che vedrà la partecipazione del presidente della regione Puglia Michele Emiliano e del professor Stefano Favale, ordinario di Cardiologia dell'Università di Bari.

Parteciperanno, inoltre, diversi volti dello spettacolo tra i quali Luisa Corna, Clio Evans moglie di Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro, che è tornato a suonare dopo l'emorragia cerebrale che lo ha colpito lo scorso settembre e Sergione. Durante il corso sarà proiettata una video testimonianza importante di Massimo Lopez riguardante la tematica rilasciata per l'occasione.



A seguire ci saranno le telecamere di Raiuno del programma La Vita in Diretta condotto da Lorella Cuccarini ed Alberto Matano. Le lezioni, che prevedono l'utilizzo di manichini e di apparecchiature tecnologicamente molto avanzate, si pongono come obiettivo quello di dare delle risposte concrete spiegano gli organizzatori - a temi di vitale importanza che riguardano da vicino la vita di ognuno di noi.



Il corso è a numero chiuso, e vede i posti disponibili già esauriti ma tutti i cittadini possono partecipare alle dimostrazioni delle manovre salvavita con spazi adibiti e saranno allestiti degli stand dove professionisti medici saranno a disposizione per effettuare visite mediche gratuite.



Al termine del corso Albano, insieme a tutto lo staff di Centro Formazione Medica, installerà un defibrillatore presso la sua tenuta. Con l'occasione sarà inoltre presentato il libro prodotto dal dottor Fausto D'Agostino su Cellino San Marco, una guida turistica per far conoscere la storia, l'arte, la cultura, la tradizione del popolo cellinese.



La rianimazione cardiopolmonare è un tema di grande attualità e le manovre di soccorso in molti casi hanno salvato la vita di persone di ogni età soprattutto in luoghi pubblici, negli spazi delle pratiche sportive ed in qualsiasi luogo dove si pratica socialità. Sono le eventualità della necessità di soccorso immediato ad aver stimolato molti luoghi pubblici, anche dove non è obbligatorio per legge, a dotarsi di strumenti adatti al primo soccorso come il defibrillatore. Così come necessaria si rende la formazione all'uso del defibrillatore e alle manovre di primo soccorso che non sostituiscono gli interventi sanitari ma aiutano a mantenere in vita dopo un malore. Ultimo aggiornamento: 10:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA