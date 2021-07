GALLIPOLI - Ancora video di episodi di follia durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia alla semifinale degli Europei. Il video arriva da Gallipoli, dove martedì sera dopo la vittoria ai rigori della Nazionale contro la Spagna un gruppo di ragazzini ha preso d'assalto un'auto di passaggio salendo almeno in dieci sul tetto e scuotendo con forza il mezzo al cui interno si trovavano degli ignari occupanti.

In dieci sul tetto dell'auto di passaggio

Il tutto è accaduto di fronte al cine teatro Tito Schipa, alla fine di corso Roma. La scena è stata ripresa da alcuni abitanti, richiamati anche dalla richiesta di aiuto degli occupanti del mezzo che a un certo punto si sentono distintamente chiedere l'intervento della polizia. Non è ancora chiaro se gli autori degli sfrenati festeggiamenti fossero ragazzi del posto oppure turisti. Il video è rimbalzato sul web scatenando parecchie polemiche non solo in tema di sicurezza ma anche per l'immagine della città che a dire di alcuni verrebbe danneggiata dal circolare di questo tipo di immagini.