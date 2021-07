Europei 2021, durante la festa si ribalta un furgoncino: 15enne in ospedale con un trauma cranico

Una corsa in ospedale e un trauma cranico, insieme a un terribile spavento. E' questo il bilancio dell'incidente avvenuto stanotte a Tricase, durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia contro la Spagna, vittoria che è valsa agli Azzurri il passaggio alla finale degli Europei 2021.

La festa, con botti e cortei in tutto il Salento, ha rischiato di tramutarsi in tragedia quando un furgoncino a bordo del quale viaggiava un 15enne si è ribaltato. Ancora ignote le cause del sinistro. Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, l'adolescente è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove si trova ora ricoverato nel reparto di Ortopedia. Ha rimediato una clavicola fratturata e un trauma cranico.

