Gallipoli, l'annuncio del sindaco Minerva: «Pronto un parcheggio da 350 posti per il mare». I dettagli

«Siamo tutti chiamati a tutelare l'alta valenza paesaggistica e naturalistica del litorale e governarne gli sviluppi futuri». A parlare è il sindaco di Gallipoli Stefano Minerva che intende chiarire quello che è lo stato dell'arte della litoranea sud di Gallipoli, in particolare per quel che riguarda i lavori di rinaturalizzazione del nuovo tratto di strada, quello che va dallo stadio alla Baia Verde, iniziati da qualche mese.

Minerva risponde così anche ai dubbi espressi dal consigliere di "Cantiere 73014", Matteo Spada, che proprio in merito alle sorti della strada e alle difficoltà di mobilità e fruizione della stessa, ha anche inviato un'interrogazione urgente al sindaco. Primo cittadino che però, con la sua nota, intende tranquillizzare tutti, dal momento che quel tratto di strada sarà percorribile con le auto, anche se non si potrà parcheggiare.

Ma anche sui parcheggi il problema non sembra sussistere dal momento che saranno messe a disposizione due grandi aree e anche una navetta gratuita per le spiagge. «Non sono solito venire meno al confronto, anzi, resto del parere che sia necessario assumersi le responsabilità delle proprie azioni, specie quando queste sono frutto di un'azione politica ragionata». E così Minerva intende definire una volta per tutte e con precisione quella che è la situazione attuale del progetto. "Siamo nella sfera della riqualificazione della litoranea sud, già completata nel tratto finale da oltre due anni. Come più volte specificato, si tratta di un progetto vinto ed ereditato da chi si è alternato al governo della città prima del nostro insediamento del 2016. Un intervento, mi preme sottolineare, figlio di un progetto europeo che ha previsto una consistente penale economica in caso di mancata attuazione: milioni di euro, non pochi spiccioli. Per essere chiari: se non avessimo dato seguito al progetto la città di Gallipoli avrebbe dovuto pagare diversi milioni di euro di penale».

Le parole di Minerva

Il primo cittadino spiega che la sua amministrazione è riuscita ad ottenere il progetto di variante la cui finalità è stata quella di venire incontro alle esigenze dei cittadini e degli operatori del turismo. «Il progetto, in fase di attuazione, interessa l'intero asse litoraneo da Baia Verde fino a Lido San Giovanni dove, in prossimità del campo sportivo, è stato già adeguato l'accesso al litorale con una nuova area per la fruizione della costa, ovvero un nuovo parcheggio di 350 posti. Quindi se è vero com'è vero che il progetto non darà più la possibilità ai mezzi motorizzati di parcheggiare lungo le dune, è anche vero che a fronte dei 100 posti venuti meno, abbiamo provveduto in anticipo a garantire un plus di 250 stalli. Ancora: alle spalle dello stadio comunale, in prossimità della litoranea, sarà servito un ampio parcheggio con navetta. Nondimeno vorrei precisare che la nuova litoranea, dunque il tratto fino a Baia Verde, sarà comunque percorribile poiché costituito da asfalto drenante con una carreggiata ampia e carrabile, in un unico senso di marcia, con un cordone riservato alla viabilità pedonale e ciclabile. Consapevoli del disagio che l'intervento avrebbe potuto causare, è chiaro che la ragionevolezza ed il buon senso hanno prevalso: siamo tutti chiamati a tutelare l'alta valenza paesaggistica e naturalistica del litorale e governarne gli sviluppi futuri. Inoltre abbiamo tenuto diverse riunioni con le attività e le associazioni di categoria che interessano la zona per condividere piano parcheggi e viabilità».

Ma c'è di più. La litoranea sarà illuminata e messa in sicurezza. «Che ci crediate o no - conclude Minerva - la strada è quella giusta, percorribile e nel rispetto di tutti».