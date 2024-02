Le 15 città con più turisti in Puglia nel 2023: boom di Bari, tiene il Salento. Tutti i dati

Boom di turisti in Puglia: +4% rispetto al 2022, con un incremento importante per diverse località. La crescita è certificata dalla presentazione della Regione alla Bit di Milano. «La Puglia nel 2023 supera 16 milioni di presenze turistiche con un +4% sullo scorso anno ed un +8% di incremento degli arrivi – ha evidenziato Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia -. Crescita record dei flussi stranieri con un +22% degli arrivi e +16% delle presenze: un turista su tre, in media, viene dall’estero. Tiene bene il turismo nazionale. Aumenta anche l’incoming da ottobre a dicembre, del 10% sugli arrivi e del 5% per i pernottamenti, in linea con l’obiettivo di ampliamento della stagione turistica. Centrali il lavoro condiviso degli operatori e la trasversalità di strategie e progetti in corso per lo sviluppo dei servizi e della destinazione».

