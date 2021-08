Minacciava gli automobilisti con il coltello: arrestato parcheggiatore abusivo

Minacce agli automobilisti per farsi pagare il parcheggio. Succede a Gallipoli dove ieri la Polizia ha fermato tre parcheggiatori abusivi e uno di loro è stato arrestato e condotto in carcere perché responsabile di porto di oggetti atti ad offendere, minacce aggravate, tentata estorsione, resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Minacce agli automobilisti con un coltello



In particolare l’uomo, un 52enne del posto, G.F. noto alle forze dell'ordine, nella serata di ieri, mentre esercitava l'attività di parcheggiatore abusivo in piazza Matteotti ha minacciato con un coltello numerosi vacanzieri per farsi pagare il posto auto.

Alla vista delle pattuglie della Polizia ha tentato la fuga ma è stato bloccato.

Gomitate agli agenti



Durante l’operazione di Polizia, l'uomo, che continuava a minacciare gli agenti, sferrava una gomitata al torace ad un agente del Commissariato che ha riportato una prognosi di 10 giorni per trauma contusivo. Bloccato e portato in Commissariato ha continuato a infierire con violenza contro le suppellettili degli uffici.

All'arrestato è stata anche elevata la sanzione amministrativa di parcheggiatore abusivo e sequestrata la somma di denaro di circa 60 euro rinvenuta nel borsello che aveva addosso.

L'operazione anti abusivismo



Nei giorni precedenti, gli agenti del Commissariato hanno controllato e sanzionato un 35enne gallipolino noto anch’egli alle forze dell'ordine mentre era intento a svolgere l'attività di parcheggiatore abusivo nel porto del Canneto.

Sanzionato, sequestrata la somma di circa 100 euro, suddivisa in banconote e monetine e allontanato con daspo urbano.

Stessa sorte è toccata ad un 20enne sempre del posto e sempre noto alle forze dell'ordine che nella tarda serata di mercoledì scorso era stato sorpreso sempre nel molo del Canneto a chiedere soldi ai vacanzieri per un posto auto.