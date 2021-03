Gallipoli, netturbino cade dal camion: corsa in ospedale e trauma cranico

Grave incidente sul lavoro mattina a Gallipoli, nel Salento. Un operatore ecologico è caduto dal retro del camion raccoglitore di rifiuti che percorreva via Cagliari. Le cause della caduta sono in corso di accertamento.

LE FERITE

Il netturbino è stato immediatamente soccorso dal 118 che, in ambulanza e in codice rosso, lo ha accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. I medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico e applicato diversi punti di sutura.

Su quanto accaduto indagano gli ispettori Spesal della Asl di Lecce, insieme a carabinieri e Polizia che dovranno individuare eventuali responsabilità.

Aggiornamenti nelle prossime ore.