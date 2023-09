Salento, con l’auto finisce nel dehor di un locale: ferite alla testa per un pedone

Intorno alle 9 di stamattina in Piazza San Pietro a Galatina un’auto ha colpito gli arredi di un dehor di un locale del centro e non è riuscita a evitare un uomo che stava passando da lì in quel momento.

Pare che la donna alla guida della Citroen, sollecitata con il clacson da qualcuno che la invitava ad accelerare perché bloccava la circolazione, si sia forse agitata perdendo il controllo della vettura, indirizzandosi così verso lo stretto spazio tra Eros Bar e il locale Ai Calici.

Non ci sono state gravi conseguenze

Fortunatamente l’uomo investito nell’assurda manovra ha riportato solo una ferita alla testa. Insieme a un’automedica, sul posto sono intervenuti i vigili della Polizia Locale di Galatina per i rilievi necessari ad accertare la dinamica dell’incidente.