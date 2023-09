L'auto si ribalta sulla provinciale: in ospedale il conducente

Perde il controllo, l'auto si ribalta e il conducente finisce in ospedale. L'incidente è accaduto questa sera attorno alle 20.15 quando una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco è intervenuta sulla strada provinciale 44 nei pressi della stazione di San Vito dei Normanni Scalo.

Ambulanza in ospedale

Proprio in quella zona è uscito di strada e si è capovolto un monovolume Opel Zafira. Il conducente è stato estratto dai vigili del fuoco e consegnato al personale sanitario del 118 che lo ha trasportato a Brindisi nell'ospedale Antonio Perrino. L'intervento dei vigili del fuoco è servito a soccorrere il malcapitato e a mettere in sicurezza l'auto bonificando gli impianti elettrico e del carburante per evitare eventuali inneschi.