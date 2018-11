Fumo e fiamme dalle finestre: incendio notturno in una profumeria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una colonna di fumo nero da una parete della profumeria in Piazza San Pietro ed è scattato subito l'allarme. La prontezza di riflessi è stata di alcuni giovani che passeggiavano nel centro di Galatina intorno all'una di stanotte. Si sono accorti della situazione e hanno chiamato i Vigili del Fuoco. Dentro la profumeria Azzurra si vedevano fiamme e nuvole scure.I pompieri sono arrivati in poco tempo e hanno domato l'incendio, con il supporto dei carabinieri giunti sul posto per accertarsi di cosa fosse accaduto.Tutto fa pensare a un corto circuito, partito probabilmente dal registratore di cassa, ma si stanno ancora valutando cause e danni. «Meno male che quella via d'uscita del fumo era visibile - dice la ragazza che ha avvisato le forze dell'ordine - forse proprio questo ha permesso che non esplodesse tutto. Mi dispiace molto per i proprietari dlla profumeria»".