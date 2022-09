La fuga d'amore dura un giorno e mezzo: fidanzatini ritrovati all'alba per strada mano nella mano

In fuga per amore da circa 36 ore, una coppia di fidanzatini minorenni, è stata rintracciata questa mattina in zona San Pio a Lecce da una volante della Polizia di Stato. Condotti in Questura, dopo le verifiche di rito, saranno riconsegnati alle loro famiglie.

La storia

La segnalazione su i due giovani, 17 anni il ragazzo residente a Lecce e 16 anni per la ragazza residente in un comune dell’hinterland, sarebbe partita da alcuni volontari della Protezione civile “emergenza San Pio” durante un controllo di perlustrazione del territorio. I due fidanzatini in fuga da casa, per vivere probabilmente senza veti la loro storia d’amore, sono stati intercettati intorno alle 9 mentre passeggiavano mano nella mano per strada, in buone condizioni di salute nonostante la notte trascorsa all’esterno. Dai successivi controlli effettuati dagli agenti è emersa quindi la fuga da casa dei ragazzi, che sono stati condotti in Questura a Lecce per le procedure di rito.