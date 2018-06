Agguato mortale: 32enne di Casarano ucciso a Foggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un omicidio a Foggia. Questa volta la vittima è un salentino, il 32enne Antonio Luigi De Rocco, di Casarano. L'uomo è stato ucciso a colpi di fucile questa sera in via Forcella, alla periferia della citttà.Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che stanno indagando sull'accaduto, la vittima era a bordo di un'auto in compagnia di altre due persone, rimaste illese, quando da un mezzo che si è avvicinato sono stati sparati sparando alcuni colpi d'arma da fuoco. I pallettoni hanno raggiunto alla schiena Antonio Luigi De Rocco. Sul luogodell'agguato, oltre ai militari, sono giunti i sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare che De Rocco era ormai già morto. I due uomini che erano in compagnia di De Rocco sono stati accompagnati al comando provinciale dei carabinieri di Foggia per essere sentiti.