Un extracomunitario è stato arrestato ieri pomeriggio, attorno alle 16, in zona stazione, a Lecce, dopo aver compiuto un'estorsione ed aggredito un soggetto davanti a tutti in viale Oronzo Quarta. All'arrivo dei poliziotti, ha aggredito anche gli uomini in divisa prima di essere accompagnato in Questura.

Maggiori dettagli nelle prossime ore