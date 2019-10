Emigranti ma con la passione giallorossa: nasce il primo “Lecce club" del Regno Unito

LONDRA - Lontani da casa ma con i colori giallorossi nel sangue. A brevissimo nascerà infatti nella città di Londra un "Lecce club". Ebbene sì, il gran giorno è il prossimo 12 Ottobre 2019 quando un gruppo di imprenditori salentini varerà il “The Wolves’ Den”, il primo official U.S. Lecce Club per il Regno Unito.

Davide, Francesco, Giorgio, Rocco, Gianluca e Ivan sono 6 ragazzi salentini residenti nella capitale inglese per motivi lavorativi ma accomunati tutti dall’amore per la propria terra e dalla passione per i colori giallorossi che li ha spinti ad intraprendere insieme questo progetto. L’obiettivo è fornire un punto di aggregazione ai tanti salentini residenti Oltremanica che avranno così la possibilità di vedere ogni settimana le partite della propria squadra del cuore e, al tempo stesso, promuovere nel panorama inglese la città di Lecce con il suo territorio, la sua cultura e il cibo. L’avvio delle attività verrà festeggiato con una cerimonia inaugurale, alla quale parteciperanno anche rappresentanti dell’U.S. Lecce, che si terrà Sabato 12 Ottobre alle ore 18 presso il ristorante “La Pizzica London”, di cui Rocco, Gianluca e Ivan sono proprietari e gestori.

La cerimonia di inaugurazione segnerà anche l'apertura della campagna associativa, con contestuale presentazione del logo e della T-Shirt del club che sarà donata ad ogni socio. Contatti e informazioni dettagliate sul club saranno disponibili sul gruppo Facebook "Wolves' Den - Lecce Club London" e sull'account Instagram "Lecceclublondon". È possibile chiedere informazioni anche attraverso l'indirizzo di posta elettronica: lecceclublondon@gmail.com. Di seguito, i soci fondatori del U.S. Lecce Club London: Davide Carone, Francesco Dell'Anna, Giorgio Carone, Gianluca D'Aversa, Rocco D'Aversa, Ivan D'Aversa, Francesco Strusi.