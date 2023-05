Nasce il Lecce Club in Parlamento: i primi iscritti e lo statuto. Sticchi Damiani: «Iniziativa importante»

Nasce il Lecce Club Parlamento 1985. Un club per parlamentari, dipendenti e collaboratori, promossa dagli onorevoli Andrea Caroppo (Fi), Saverio Congedo (FdI), Salvatore Di Mattina (Lega), Leonardo Donno (M5S), Claudio Stefanazzi (Pd), e dai senatori Antonio Trevisi (M5S) e Roberto Marti (Lega).

I commenti

«Un’iniziativa bellissima, una gioia e motivo di grande soddisfazione essere qui con voi. Lo vivo come il riconoscimento al fatto che con la nostra gestione, da otto anni, stiamo provando a proporre l’idea di un calcio legato al territorio e fatta di trasparenza, correttezza e sostenibilità», ha commentato il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani durante la presentazione di oggi nella saletta delle conferenze stampa della Camera dei deputati, a Roma. «Non potevo mancare – ha detto Mario Vadrucci, Presidente della Camera di Commercio – sono stati tra i primi a credere in questa avventura e ad essere vicini alal società US Lecce ritendendola un traino importante per il nostro Salento».

Durante l'evento c'era l'intera rappresentanza parlamentare, trasversale come è giusto che sia nel tifo di una squadra di calcio, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani e il presidente della Camera di Commercio di Lecce, Mario Vadrucci.

Il “Lecce Club Parlamento 1985” - di cui possono fare parte parlamentari, esponenti di governo, ex parlamentari, dipendenti e collaboratori del Parlamento, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri in servizio o in quiescenza - persegue, come si legge nel proprio statuto, la finalità di promuovere la passione sportiva per il Lecce Calcio e di promuovere attraverso la presenza del Lecce Calcio nelle massime serie calcistiche italiane lo sviluppo sociale, economico e turistico del Salento e promuovere eventi per mantenere vivi i valori dello sport.

Al termine della conferenza stampa la società ha regalato la maglia celebrativa della stagione e ha poi firmato il primo storico striscione del Lecce Club Parlamento 1985. E i parlamentari hanno fatto un grosso in bocca al lupo al club, che oggi sarà in campo a Torino contro la Juventus.