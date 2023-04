Nasce un club Lecce alla Camera: martedì la presentazione ​con i parlamentari salentini e Sticchi Damiani

Nasce un club Lecce alla Camera. Come per altre squadre, anche la formazione giallorossa avrà un club in Parlamento. Sarà presentato martedì 2 maggio, alle ore 16:00, presso la sala stampa della Camera, il “Lecce Club Parlamento 1985”.

L'iniziativa

All’iniziativa, promossa dai parlamentari salentini Saverio Congedo (FdI), Andrea Caroppo (FI), Salvatore Di Mattina (Lega), Leonardo Donno (M5s), Roberto Marti (Lega), Claudio Stefanazzi (PD), Antonio Trevisi (M5s), parteciperà il presidente del Lecce Calcio, Saverio Sticchi Damiani.