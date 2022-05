Lettera del Lecce Club al presidente Sticchi Damiani: "La promozione in A un traguardo straordinario. Ora avanti verso nuovi successi"

Dopo la promozione in serie A, il Lecce Club Centro di Coordinamento ha inviato una lettera aperta al presidente del Lecce Calcio, Saverio Sticchi Damiani, per esprimere il proprio compiacimento e dei tifosi associati per il prestigioso traguardo raggiunto al termine di una stagione lunga e piena di insidie.

La lettera dei tifosi

"Caro Presidente Sticchi Damiani, è con enorme piacere che rivolgo a Lei, a tutti i Soci, ai Responsabili dell'Area Tecnica, a Mister Baroni e ai componenti dello Staff, a Capitan Lucioni e alla Squadra nonché a tutti i collaboratori dell'Us Lecce spa il più sincero ringraziamento per aver raggiunto l'ambito traguardo della promozione in Serie A. La decima promozione nel massimo campionato italiano di calcio rappresenta un traguardo straordinario per un club di provincia come quello da voi degnamente rappresentato. E' il frutto del lavoro di una squadra capace di superare mille ostacoli e di tagliare il traguardo da prima della classe. E ciò vi fa grande onore. Il Lecce in serie A rappresenta anche un'occasione straordinaria di crescita e di sviluppo per il territorio salentino, chiamato in questo momento storico a risollevarsi dopo più di due anni di grandi sofferenze a causa del coronavirus. Il Lecce Club Centro di Coordinamento e tutti i suoi soci presenti in Italia e all'estero continueranno a sostenere l'Us Lecce spa con la certezza che il futuro continuerà a riservare ai nostri colori altre grandi soddisfazioni. Ad majora!".