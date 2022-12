Tripudio giallorosso a Castrignano de' Greci all'inaugurazione del Lecce Club intitolato a Saverio Sticchi Damiani. Il presidente: "Voi siete la nostra forza"

Si è reso necessario chiudere via Corigliano, l’arteria stradale più trafficata del paese, per contenere l’entusiasmo delle centinaia di tifosi del Lecce accorsi ieri sera a Castrignano de’ Greci per l’inaugurazione del Lecce Club intitolato a Saverio Sticchi Damiani. Il presidente del club giallorosso si è presentato all’evento in compagnia della moglie Marina, del direttore sportivo Stefano Trinchera, dei calciatori Morten Hjulmand, Marco Bleve e Federico Baschirotto e con loro anche il team manager Claudio Vino. Per tutti cori e applausi da parte dei tifosi leccesi della Grecìa Salentina, compresi tantissimi giovani che hanno scelto il Lecce come squadra del cuore. «I tifosi rappresentano per noi linfa vitale - ha detto Saverio Sticchi Damiani, travolto dall’entusiasmo dei suoi tifosi -.Queste serate ci danno una energia che voi non potete nemmeno immaginare. Ogni volta, quando andiamo via da queste serate, ci portiamo via tutti i vostri volti, i vostri sorrisi e il vostro calore che, per noi, è fondamentale. Perchè stiamo costruendo qualcosa che forse non abbiamo mai vissuto in tanti anni di storia. Io sono felice che questo club porti il mio nome, sappiate però che dietro al mio nome ci sono i nomi di tutti voi». Il sindaco di Castrignano de’ Greci, Roberto Casaluci, amico personale di Sticchi Damiani, ha ringraziato la famiglia del Lecce per quanto sta facendo per la valorizzazione del territorio.