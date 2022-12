Il centrovampista Gonzalez resta a Lecce: rinnovo del contratto per 5 anni

Joan Gonzalez sarà un calciatore del Lecce fino al 2027. Il centrocampista, cresciuto nella cantera del Barcellona, aveva un contratto fino al 30 giugno prossimo, in mattinata l'annuncio del club del prolungamento fino alla stessa data del 2027.

Vent'anni, è tra i baby d'oro del Lecce

Autentica rivelazione di questo inizio di campionato, Gonzalez ha collezionato 15 presenze in campionato, realizzando anche una rete. Classe 2002, è uno dei baby d'oro del Lecce di Corvino e Trinchera, pescata in una delle cantere più prestigiose del mondo e lasciato crescere prima in Primavera. Il futuro sarà giallorosso