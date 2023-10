Una 41enne di Mantova con problemi psichici ritrovata in Salento: era a casa di un uomo conosciuto in chat

Una donna di 41 anni, affetta da disturbi psichici che il 29 settembre scorso si era allontanata da casa sua a Mantova, dove vive con i genitori, è stata rintracciata dai poliziotti del commissariato di Galatina. La donna, bisognosa di continua assistenza, era in compagnia di un uomo conosciuto alcuni mesi prima su internet e che la ospitava in casa sua.

In Salento per due giorni

Secondo quanto riferito dagli agenti, la donna era in evidente stato confusionale ed è stata sottoposta a controlli medici per escludere qualsiasi problema di salute. La permanenza nel Salento è durata 48 ore fino a quando il telefono cellulare è stato geolocalizzato. In attesa che i genitori giungessero a Galatina, il personale del commissariato ha accolto la donna nei propri uffici, assistendola in ogni sua necessità, anche con l'ausilio di personale dei servizi sociali.