Da ex hotel a nuovo studentato, le camere dello "Zenit" agli universitari: i primi ingressi

Universitari nelle camere dell’ex hotel Zenit di Lecce. La struttura alberghiera di via Adriatica, nel quartiere Borgo San Nicola, da oggi sarà la nuova casa di 68 studenti iscritti a UniSalento. Da questa mattina, infatti, i primi inquilini prenderanno posto nella struttura. E nei prossimi giorni saranno occupate tutte le 34 camere dell’immobile.

Adisu, Palmiotta: "Così aumentiamo l'offerta dei posti letto in città"

«Adisu sta rispondendo alle istanze degli studenti e delle legittime aspettative degli studenti in merito offrendo residenze più moderne, strutture che più si addicono alle loro esigenze – ha commentato Antonio Palmiotta, direttore della sede territoriale di Lecce di Adisu Puglia –. Con l'acquisizione dell'ex hotel Zenit aumenta l’offerta dei posti letto a Lecce. Insomma, l’agenzia sta avviando un percorso virtuoso per quanto riguarda gli alloggi universitari che si concluderà, speriamo a breve, con l’ampliamento della residenza Ennio De Giorgi, con la ristrutturazione dell’ex caserma Cimarrusti e l’acquisizione di più strutture possibili all’altezza delle aspettative degli studenti. Quindi una grande soddisfazione, per me e per tutta l’agenzia, per i risultati che stiamo raggiungendo insieme a Regione Puglia, Provincia di Lecce e Comune di Lecce, oltre all’Università del Salento e a tutte le istituzioni interessate che lavorano affinché la popolazione studentesca cresca sempre di più e che sempre di più Lecce possa essere città universitaria».

Ora, uno dei prossimi obiettivi sarà quello di attivare il servizio mensa nei locali della struttura, ampi spazi che possono contenere fino a 250 studenti, azione che garantirebbe di debellare, almeno in parte, il sovraffolamento delle mense durante il periodo delle lezioni.

Venerdì 24 il taglio del nastro con l'assessore regionale Leo

Alle cinque residenze universitarie già esistenti, dunque, ora si aggiunge l’ex hotel, acquistato da Adisu Puglia grazie ai fondi del Pnrr. Il bando di riferimento puntava ad ampliare la disponibilità degli alloggi per gli universitari, intervenendo con l’acquisto di immobili già pronti all’uso oppure mediante locazione a lungo termine per una spesa complessiva di 300 milioni di euro in tutta Italia. Un’occasione ghiotta per Adisu che, attraverso la deliberazione di Consiglio riunitosi il 3 ottobre scorso – ha ritenuto opportuno prenotare, nel bilancio 2022/2024, una somma di 829.600 euro quale quota di cofinanziamento, pari al 25% della somma totale, 3.318.400 euro.

Venerdì, intanto, taglio del nastro alla presenza dell'assessore regionale al Diritto allo studio universitario, Sebastiano Leo, della direttrice generale di Adisu Puglia, Maria Raffaella Lamacchia, dei vertici di Adisu Lecce, dei consiglieri di amministrazione dell'agenzia e degli studenti stessi.