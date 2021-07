Nardò, chiuso locale per assembramenti

Centinaia di giovani assembrati dentro e fuori il locale e senza mascherina. Chiuso un bar di Nardò per cinque giorni e sanzionato il titolare del locale.

L'intervento

I carabinieri della compagnia di Gallipoli ieri sera hanno effettuato un servizio di controllo nella zona di competenza. Nell'ambito dei controlli i militari dell'arma hanno effettuato un sopralluogo in un bar di Nardò, il Ficodindia dove hanno trovato centinaia di ragazzi intenti a bere e ballare, tutti assebrati sia all'interno che all'esterno del locale, tutti senza mascherina. I carabinieri hanno multato il proprietario del locale e provveduto a chiudere il locale per cinque giorni per mancato rispetto delle norme covid.

Gli altri controlli

Sempre nell'ambito dei controll, un giovane di Galatina è stato fermato e denunciato per possesso di droga. Il giovane, in auto, aveva tre involucri da tre grammi di marijuana e 150 euro privento di spaccio.

Cinque i ragazzi denunciati perché trovati alla guida in stato di ebbrezza.

Un uomo invece di Nardò invecec è stato denunciato perché trovato in giro nonostante gli arresti domiciliari. Effettuato il controllo i militari non hanno trovato in casa l'uomo, rintracciato è stato denunciato.