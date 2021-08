Lido balneare trasformato in discoteca a Santa Caterina. Arriva la polizia e chiude il Frescura

Lido trasformato in discoteca. Interviene la polizia e lo chiude. E' accaduto in uno stabilimento balneare di Santa Caterina dove la polizia è intervenuta per assembramenti. In corso una "festa" con tanto di dj. Multato il titolare e chiuso lo stabilimento per cinque giorni. Multe anche a cinque camerieri senza mascherina.

I controlli della serata

Nell'ambito dei controlli messi in campo dal Commissariato di Polizia di Nardò presso alcuni esercizi pubblici soprattutto nelle marine, alle 02.00 della scorsa notte, a seguito di diverse segnalazioni giunte alla sala operativa per musica ad alto volume e assembramenti in località Santa Caterina, i poliziotti della Sezione Volanti hanno effettuato un controllo presso il lido Frescura trasformato in discoteca.

Sul posto, a condurre la serata, un noto deejay che diffondeva la sua selezione musicale ad alto volume, mentre in pista centinaia di giovani tutti assembrati e senza mascherina erano intenti a consumare bevande alcoliche e a ballare senza il rispetto del distanziamento stabilito dalla normativa in argomento.

All’esito del controllo, al legale rappresentante, presente sul posto, è stata elevata sanzione amministrativa per il mancato rispetto delle misure di prevenzione anti-contagio con contestuale chiusura dell’attività per cinque giorni 5.

Inoltre sono stati sanzionati sempre per la predetta normativa anti-contagio, cinque camerieri del lido perché non indossavano la mascherina.