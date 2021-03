«Mi ha rotto lo specchietto», ma è una truffa. Scatta la denuncia ai carabinieri

Truffa dello specchietto sventata questa mattina a Magliano, frazione di Carmiano. L’episodio verificatosi intorno alle 10 ha coinvolto un giovane del posto che transitava a bordo della sua vettura su via Trappeto. In prossimità dell’edificio scolastico il rumoroso "incontro” con una Opel Astra di colore scuro che proveniva dalla direzione opposta. E qui sarebbe entrato in scena il tentativo di truffa.

Le due auto si sono fermate con i conducenti scesi per comprendere il tonfo e l’ipotetico danno derivante dal rumore, simulato pare dal lancio di una pietra contro la vettura del giovane carmianese. Dopo le presentazioni, il guidatore della Opel, con a bordo moglie e figlio piccolo, con spiccato accento calabrese avrebbe chiesto 300 euro per il danno subito al vetro dello specchietto, con invito finale a chiudere velocemente la questione.

Il giovane insospettito dalla richiesta e non vedendo ammaccature sulla carrozzeria della propria vettura, ha invece preso tempo ipotizzando anche l’intervento dei carabinieri. Richiesta che ha allarmato il presunto truffatore che ha così preferito non attendere oltre facendo perdere velocemente le proprie tracce in direzione Monteroni.

L’episodio, pare non il primo nella zona, è stato denunciato ai carabinieri della stazione di Carmiano che hanno già avviato le indagini sul territorio.