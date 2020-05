Furto nella notte al minimarket: ladro in fuga in bicicletta con pochi spiccioli

Ultimo aggiornamento: 10:51

Furto nella notte al minimarket "La Putea" a Magliano , frazione di Carmiano . Portati via pochi spiccioli, grazie al pronto intervento di una pattuglia della Ggs La Velialpol, che ha messo in fuga il ladro.Intorno alle 3, il furfante solitario giunto nei pressi dell'esercizio commerciale in sella ad una bicicletta, si è introdotto nei locali, forzando una finestra laterale confinante con un giardino abbandonato.L'allarme scattato subito, ha costretto il ladro ad accontentarsi di un magro bottino. Poi la frettolosa fuga a piedi, abbandonando la bicicletta sul posto. Indagano i carabinieri della locale stazione.