Visite neurologiche in videochiamata: è la "telemedicina" della dottoressa Trevisi

Ultimo aggiornamento: 17:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Visite ai pazienti ai tempi del coronavirus ? Sì, in videochiamata. E' l’iniziativa della dottoressa Giovanna Trevisi che sta implementando il servizio di "Telemedicina", con l’ambulatorio di neurologia di Campi Salentina che in queste settimane ha consentito a numerosi pazienti affetti da patologie neurologiche di non sentirsi abbandonati. E non solo, l'ambulatorio, con questa iniziativa, ha continuato a lavorare anche durante l'emergenza Covid.Come fare? Basta fissare un appuntamento telefonico: La visita come detto viene effettuata con collegamento telematico paziente-medico. E anche il referto diventa digitale: alla fine della visita infatti viene poi inviato tramite mail.