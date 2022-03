Copertino, la rinascita con patron Ciccarese e capitan Frisenda. "Puntiamo al salto in Promozione"

Il Copertino è rinato e sogna la Promozione. Secondo in classifica nel campionato di Prima categoria regionale, appaiato al Galatone e ad un solo punto di distanza dalla capolista Cursi, lo storico club rossoverde punta a ripercorrere i successi del passato in Eccellenza e Promozione dopo alcuni anni difficili che lo hanno visto scivolare nelle categorie minori.

La sfida del presidente Ciccarese



La società rilevata la scorsa estate dall’imprenditore oleario Marco Ciccarese, ha puntato in panchina su mister Angelo De Benedictis, tecnico siciliano ma copertinese d’azione. Capitano della squadra Giuseppe Frisenda, centrocampista 36enne, alla sua quindicesima stagione in maglia rossoverde, già autore in questa stagione di 6 gol e 5 assist. Un simbolo per i compagni e per la tifoseria. La squadra rossoverde dopo 19 turni di campionato, occupa il secondo posto in classifica ed ha totalizzato 37 punti, frutto di 11 successi, 4 pareggi e altrettante sconfitte. Trentacinque i gol fatti e solo 22 quelli subiti. Miglior marcatore l’attaccante Alessandro Sabato autore di 7 reti. Una stagione in crescendo.

Volti nuovi ed esperienza: il mix vincente



Il Copertino, partito ad inizio torneo con una rosa composta da tanti giovanissimi e senza il favore dei pronostici, gara dopo gara ha costruito un gruppo solido, conquistando fiducia e risultati sul campo. Poi nel mercato di riparazione dello scorso dicembre sono arrivati i nuovi innesti, un’iniezione di qualità ed esperienza portata in squadra da Natale De Benedictis, Marco Vigliotti e Giovanni De Mitri. Ne è nata una squadra camaleontica e sorprendente, capace a gara in corso di cambiare modulo dal 4-4-2 al 4-3-3, e di inanellare diversi successi consecutivi in campionato che ne hanno rilanciato le ambizioni. L’entusiasmo è cresciuto, i successi nello stadio cittadino “Guido Vantaggiato” si sono consolidati, riaccendendo così anche la passione della tifoseria locale.

Frisenda: "Pronti a lottare su ogni pallone"



«A Copertino finalmente si è tornati a respirare un clima sportivo positivo – afferma il capitano Frisenda. - Siamo una squadra cresciuta alla distanza ma che non vuole smettere di sorprendere. Siamo pronti a lottare su ogni pallone per il salto in Promozione, ma al momento, nello spogliatoio, non si parla di vittoria del campionato. Mancano ancora 7 gare alla fine e preferiamo concentrarci sul presente».

Marzo però sarà il mese chiave del torneo per il Copertino. Domenica prossima il derby contro il Monteroni, poi in successione i due big match: il 20 in trasferta contro il Cursi e sette giorni dopo in casa contro il Galatone. «Nell’ultimo periodo abbiamo alzato l’asticella delle prestazioni e i risultati ci stanno premiando» – spiega il tecnico De Benedictis. «Le avversarie che ci precedono in classifica sono forti e costruite per vincere, ma se dovessero rallentare noi ci faremo trovare pronti. I ragazzi si divertono a giocare e tutti insieme daremo il massimo. Poi sarà il campo a dire se siamo stati bravi a colmare il gap con chi ci precede».