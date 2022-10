Droga dall'Olanda nascosta tra i giocattoli: cocaina sequestrata. Scattano le indagini

Droga proveniente dall'Olanda nascosta in un pacco contenente dei giocattoli: cociana sequestrata. Intorno alle 21 di ieri sera - venerdì 7 ottobre - gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nardò, hanno effettuato un controllo nella sede di un’azienda di spedizioni di Galatone (in pronvincia di Lecce) perché un corriere di spedizioni internazionali aveva qualche dubbio sulla regolarità di un pacco arrivato dall'Olanda.

Il peso del pacco non corrispndeva infatti a quanto riportato sulle indicazioni, così insospettito ha chiamato la polizia: gli agenti hanno così ispezionato il plico che all'interno conteneva altri due plichi sigillati contenenti dei giocattoli in plastica leggera destinati ai bambini. Troppo pesante per il contenuto: sezionando le pareti dell’imballaggio hanno quindi scoperto, nascosti all’interno di esse, dei pannelli in policarbonato alveolare di colore blu,cocaina per un peso totale lordo pari a 3,195 chilogrammi.

Il pm di turno ha disposto il sequestro della droga e avviato le indagini.