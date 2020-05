Nella sella della moto 250 grammi di cocaina purissima: un arresto

Un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo hanno eseguito gli agenti delle Volanti della Questura di Lecce questa mattina, stringendo le manette ai polsi di F.V., 44enne del capoluogo.



Alla vista degli agenti, l'uomo si è disfatto di un involucro, recuperato poi dalla Polizia, e contenente poco più di 5 grammi e mezzo di cocaina. Questo controllo ha dato la stura alle successive perquisizioni: altra droga è stata quindi recuperata nel box di pertinenza dell'abitazione del 44enne, precisamente nella sella di una moto che là era parcheggiata.



F.V. nascondeva, infatti, 242,16 di cocaina purissima; 14,00 di cocaina; 7,95 di haschisc e 57 di marijuana; cinque bilancini di precisione e tutto l’occorrente per il confezionamento di dosi. Inoltre, all’interno di un calzino vi erano 2.000 euro suddivise in banconote da 50 euro.

Denaro e materiale sono stati sequestrati, mentre F.V. - su disposizione del pm di turno Massimiliano Carducci - è stato arrestato e accompagnato a Borgo San Nicola. © RIPRODUZIONE RISERVATA