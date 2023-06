Giustizia svenduta: Lecce o Potenza? Per l'ex gip Nardi deciderà la Cassazione

Sarà la corte di Cassazione a stabilire quale giudice dovrà occuparsi del caso "Nardi". Il gup del Tribunale di Potenza, Lucio Setola, ha sollevato il conflitto (negativo) di competenza e trasmesso a Roma gli del processo "Giustizia svenduta" al Tribunale di Trani dal 2014 al 2018 per sentenze e azioni giudiziarie pilotate. A chiedere che fosse sollevato il conflitto di competenza, la procura di Potenza: ritenendo che fosse corretta l'assegnazione a Lecce. La difesa dell'ex gip Michele Nardi, aveva chiesto il trasferimento del processo a Perugia.

Le accuse nei confronti dell'ex gip

Nardi è accusato assieme ad altri ex pm di aver aggiustato alcuni processi tranesi in cambio di soldi e favori. Nardi era stato condannato a Lecce, in primo grado, a 16 anni e 9 mesi. La Corte d'Appello aveva annullato la condanna, proprio per ragioni di competenza territoriale. Ora sarà la Cassazione a decidere se debba procedere Lecce, Potenza o Perugia.