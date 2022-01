Carmiano, scontro auto-camion: 60enne rimasto incastrato tra le lamiere. Grave in ospedale. Ferito anche l'alto conducente

Grave incidente stradale alla periferia di Carmiano, in provincia di Lecce. L’impatto tra un doblò e un camion è avvenuto intorno alle 9.30 su una strada poderale che collega il comune con Copertino e Leverano.

Ad avere la peggio nell’impatto il conducente del furgoncino, un 60enne di Carmiano. L’uomo, è stato estratto dalle lamiere contorte del mezzo dai vigili del fuoco, e dopo le prime cure dei sanitari del 118 è stato trasportato in codice rosso al “Vito Fazzi” di Lecce. Ferito anche l’autista del camion, trasferito in ambulanza all’ospedale di Gallipoli.

Sul posto per i rilievi e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente i carabinieri della locale stazione e gli agenti della polizia locale.

