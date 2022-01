Camion esce fuori strada e si schianta su un muretto: tragedia sfiorata

Poteva avere esiti decisamente peggiori l’incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Statale 172 in territorio di Alberobello all’altezza della sala ricevimenti “La Chiusa di Chietri”. Fondamentale il sangue freddo dell’autista di un tir che trasportava alimenti. Al mezzo si è bloccato il sistema di idroguida rendendolo di fatto non più controllabile su un tratto di strada altamente trafficato.

Tragedia evitata per la prontezza dell'autista

E qui, come detto, la bravura e la prontezza dell’autista che ha volontariamente indirizzato il mezzo pesante su di un muretto a secco. Il camion, dopo aver divelto anche parte del guard rail e abbattuto un muretto a secco, si è ribaltato su di un fianco. L’autista è rimasto fortunatamente illeso. Sul posto, per i rilievi di rito, è intervenuta la Polizia Locale di Alberobello mentre la viabilità è stata regolata dalla Polizia di Stato del Commissariato di Putignano e dai Carabinieri della Stazione di Alberobello. La strada è rimasta bloccata sia per permettere la pulizia della carreggiata da parte degli operatori dell’Anas sia per la rimozione del mezzo pesante incidentato.