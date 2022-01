Incidente questa mattina in via Don Minzoni all'incrocio con via Salomi, nel centro di Lecce. Un'auto è entrata in collisione con una moto a bordo della quale viaggiava un uomo di 56 anni. Il motociclista è stato trasportato in ospedale: le sue condizioni non sarebbero gravi.

Pochi minuti dop, sempre sulla stessa via don Minzoni, all'incrocio con viale Otranto, un pedone è stato investito. Aggiornamenti a breve.