“Capodanno dei Popoli” a Lecce, oggi in concerto gli Audio2: i dettagli dell'evento

Con il Patrocinio della Provincia di Lecce, ritorna anche quest'anno il "Capodanno dei Popoli”, manifestazione che per anni si è tenuta all'interno di Palazzo dei Celestini (sede della Provincia e della Prefettura di Lecce), e che per il nono anno consecutivo, sarà ospitata all'interno dell'area del “Mercatino delle Arti e delle Etnie” di Lecce, in Viale Aldo Moro.

Il “Mercatino delle Arti e delle Etnie” è un posto dove tutte le etnie presenti sul territorio convivono in maniera serena e pacifica. Un luogo unico, dove, arte cultura sapori, profumi, luci si fondono. Quest'anno l'evento è dedicato oltre ai popoli sopraffatti dalla guerra, con il pensiero alla Palestina, a due carismatiche presenze che hanno sempre animato i nostri Capodanni, l'indimenticabile Daisy giunta a Lecce più di quarant'anni fa, madrina dell'integrazione nel capoluogo e il nostro compianto Tonio Corba, il gitano della Camargue, che ha lasciato un vuoto incolmabile tra gli amici di sempre.

L'evento

Le nazionalità che parteciperanno al "Capodanno dei Popoli” 2024 sono : Filippine, Egitto,Ecuador, Brasile, Costa D'avorio, Marocco, Senegal, India, Sri-lanka, Kenya, Etiopia, Tunisia, Cuba,Pakistan, Colombia, Albania, Romania, Nigeria, Italia. Per l'occasione all'interno dell'area del Mercatino saranno allestite una serie di pagodine, dove ogni nazionalità per l'occasione preparerài propri piatti tipici, dal riso gerbi del senegal, al chapati indiano al cous cous marocchino, ai panini arabi, all'ingerà etiope, al chapati indiano, al riso byriani dello sri-lanka

Durante la serata, inoltre, ogni comunità indosserà i propri abiti tipici delle feste, un modo per far conoscere, in maniera più ampia,usi costumi di ogni cultura.

Protagonisti del concertone, gli Alla Bua e a seguire il concerto degli Audio2, storico gruppo della word music italiana.

Ad arricchire la serata, integrandola con le proprie sonorità, ci penseranno, tra gli altri, Meli Hajderai e i Valmelodi, Maria Momoitia, da Cuba, Na Rumba Gitana, i maestri Orazio Milli e Massimo Ciracì, il maestro salentino Yuri e la sua fisarmonica, Amina Diouf del Senegal con Ibrahim alle percussioni, ed i corpi di ballo brasiliano, e di samba. La serata avrà inizio alle 18.30, con l'apertura degli stand gastronomci, e l'avvio dei concerti e proiezione video commemorativi. L'ingresso sarà libero.