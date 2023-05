Un gruppo di studenti della Facoltà di Ingegneria dell'Università del Salento, insieme a una delegazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce ha visitato i cantieri della nuova linea ferroviaria Napoli-Bari, per il progetto "Cantieri parlanti" del gruppo Ferrovie dello Stato italiane.

Come è andata

Dopo l'arrivo al campo base di Telese, nel Beneventano, il gruppo si è spostato poi al viadotto in costruzione sul fiume Calore per raggiungere dopo l'imbocco di una galleria artificale. La visita si è conclusa nel cantiere dell'imbocco della galleria di Grottaminarda, in provincia di Avellino.

Proprio lì infatti è in corso il montaggio della talpa meccanica.

L'entusiasmo degli studenti

Grande entusiasmo è arrivato dagli studenti universitari. «Non succede tutti i giorni di vedere dal vivo cantieri di grandi opere di interesse nazionale - dicono Stefano e Giacomo, studenti del secondo anno magistrale di Ingegneria Civile presso l'Unisalento - Un'esperienza altamente formativa, affine al nostro percorso di studi che speriamo si possa ripetere anche in futuro per i nostri colleghi».

Il progetto

"Cantieri Parlanti" è un progetto Fs italiane sviluppato in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che “dà voce” a oltre 30 Opere Strategiche in tutta Italia e nella cui realizzazione sono impegnate ogni giorno migliaia di persone. Le opere finanziate con il Pnrr saranno accessibili e tangibili, comunicate con un linguaggio semplice, trasparente e immediato.