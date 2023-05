Salvini: «Treno alta velocità Bari-Napoli? Si farà e io sarò il primo a salirci»

«Ho incontrato i sindaci di Napoli e Bari che aspettano da qualche anno un collegamento diretto in treno, prima dell'alta velocità che qualche ministro aveva promesso e posso dire ai cittadini di Napoli e Bari che il collegamento diretto ci sarà e io avrò la gioia di farci il primo viaggio in treno, quello annunciato da qualche ministro del Pd anni fa». L'ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini intervenendo nell'aula del Senato che sta esaminando il decreto sul ponte sullo Stretto.

«Se un'opera pubblica serve agli italiani, io vado avanti come un treno e se ci sono i comitati del no, mi spiace». L'ha detto il ministro delle Infrastrutture e senatore della Lega, Matteo Salvini intervenendo in Aula sul decreto sul ponte sullo Stretto e riferendosi, in realtà, ai lavori per l'alta velocità Napoli-Bari: «A lavori finiti si arriverà in 2 ore e in 3 ore da Roma a Bari e anche lì' c'è qualcuno contrario».